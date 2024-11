Football-Qualifications CAN 2025/5e et 6e journées/Burkina Faso : forfaits de poids chez les Étalons vec les absences du capitaine Bertrand Traoré et du gardien Hervé Koffi pour les deux matchs face au Sénégal et Malawi !

XALIMANEWS – La sélection des Étalons du Burkina Faso doit faire face à plusieurs absences importantes pour les deux prochaines journées de qualification à la CAN 2024, face au Sénégal et au Malawi. Cinq joueurs, dont des figures de proue comme le capitaine Bertrand Traoré et le gardien Hervé Koffi, seront absents.

Ces deux matchs, cruciaux pour la première place du groupe L entre le Burkina Faso (1er, 10 pts, +7) et le Sénégal (2e, 10 pts, +6), se joueront sans certains des atouts majeurs des Étalons, selon le média FasoSports.

Les 6 joueurs forfaits sont : Bertrand Traoré (Capitaine), Hervé Koffi (Gardien), Dango Ouattara, Abdoul Kader Ouattara, Mohamed Konaté, et Gustavo Sangaré. Le staff technique a décidé de renforcer l’équipe face à ces absences importantes pour ces matchs décisifs de qualification.

Ainsi, Philippe La Paix Maré (Gardien, EFO – Burkina Faso) remplace Hervé Koffi. De plus, les joueurs suivants rejoignent la sélection : Régis N’Do (Leixões SC, Portugal – D2), Josué Tiendrebogo (Annecy, France – D2), Ridouanou Maïga (AS Douanes, Burkina D1), Clément Pitroipa (AS Douanes, Burkina D1) et Hamed Blakiss Ouattara (EFO, Burkina D1).

Ces remplacements sont le fruit de la volonté du staff technique de maintenir la compétitivité de l’équipe malgré ces absences cruciales pour des matchs décisifs.