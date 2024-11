Football-Qualifications CAN 2025/5e et 6e journées : la liste des 28 Lions, avec le retour d’Edouard Mendy et les premières convocations pour Cheikh Sabaly (FC Metz) et Ibrahima Seck (US Gorée)

XALIMANEWS – Ce jeudi, la liste des 28 joueurs sélectionnés par le coach Pape Thiaw pour les deux prochains matchs du Sénégal, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, a été publiée. Ces matchs concernent le Burkina Faso vs Sénégal (14 Nov) et le Sénégal vs Burundi (19 Nov), correspondant respectivement aux 5e et 6e journées des éliminatoires.

L’objectif pour les Lions (2e, 10 pts+6), déjà qualifiés, est de terminer premiers de la poule L, dont le fauteuil de leader est actuellement détenu par le Burkina Faso (1er, 10 pts+7).

Dans cette liste concoctée par le coach intérimaire Pape Thiaw, on note les présences de deux nouveaux joueurs qui rejoignent la sélection pour la première fois. Il s’agit de Cheikh Tidiane Sabaly, évoluant au FC Metz (France) et 2e meilleur buteur de la Ligue 2 française (8 buts), derrière son compatriote Pape Ibnou Ba (9 buts), et Ibrahima Seck, un milieu de terrain jouant pour l’US Gorée (Sénégal).

On remarque également le retour d’Edouard Mendy, absent pour blessure lors de la double confrontation contre le Malawi.

Voici la liste complète des 28 Lions :

Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Cheikh Lo Ndoye.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Seydou Sano, Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck, El Hadji Malick Diouf, Abdou Aziz Ndiaye, Formose Mendy.

Milieux : Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Krepin Diatta, Ibrahima Seck.

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Habib Diallo, Cherif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly.