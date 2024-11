Football-Qualifications CAN 2025/Burkina Faso/Sénégal (0-1)/J5-G.L : Habib Diarra offre la victoire aux Lions, qui s’adjugent définitivement la première place du groupe

XALIMANEWS-Ce jeudi à Bamako au stade du 26 mars, le Sénégal s’est imposé devant une solide équipe du Burkina (0-1) dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la CAN 2025. Avec ce succès, les Lions prennent définitivement la première place du groupe, devant les Étalons devancés de 3 points.

Le choc de Bamako a été remporté par les protégés de Pape Thiaw. Après le nul du match aller, amer pour les Lions (1-1), ces derniers devaient s’imposer ce soir dans la capitale malienne pour pouvoir s’adjuger la première place du groupe. Après un nul vierge durant les quarante cinq premières minutes et que le nul se dessinait, les Lions de la Teranga vont enfin débloquer la situation par Habib Diarra. Le capitaine du Racing Club de Strasbourg, après une belle percée, va tromper le portier adverse d’un tir imparable (83e, 0-1). Et pour sa septième sélection, Habib Diarra va inscrire son premier but en sélection et offrir la première place du groupe au Sénégal. Faut noter la belle prestation d’Edouard Mendy, credité de parades décisives durant ce choc.

Ainsi, le Sénégal (1er, 13 pts+7), seule équipe invaincue de la poule L, s’adjuge définitivement la première place, à une journée de la fin, en devançant de 3 points le Burkina Faso (2e, 10 pts-6). Pour rappel, les deux sélections sont déjà qualifiée pour Maroc 2025.