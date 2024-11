Football-Qualifications CAN 2025/Burkina Faso/Sénégal/J5-G.L : la composition des Lions dévoilée, avec le retour d’Edouard Mendy dans les cages

XALIMANEWS-Ce jeudi, dans un peu moins d’une heure, le Sénégal va affronter le Burkina, dans une rencontre délocalisé à Bamako au stade du 26 mars mais qui était initialement prévu à Ouagadougou. Pour ce choc de la première place du groupe L, la composition des Lions est dévoilée.

Les protégés de Pape Thiaw, le coach intérimaire des Lions, savent à quoi s’en tenir face aux Étalons . Deuxièmes de la.poule L des qualifications de la CAN 2025 mais déjà qualifiés, les Lions doivent s’imposer devant les Étalons, Premiers du groupe avec 10 points, avec un goal average plus favorable (+7 contre +6)

Pour ce choc pour la première place de la poule L, Pape Thiaw a dévoilé ses 11 Lions qui auront l’honneur de démarrer la partie sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako.

Dans les buts, il y’aura Edouard Mendy. En défense, le quatuor de composera du duo Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté dans l’axe et de El Hadj Malick Diouf, Krépin Diatta sur les cotés. L’entre-,jeu est composé d’Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Ilman Ndiaye comme meneur, alors que en attaque, le trio Sadio Mané, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson essaiera de dynamiter l’arrière garde du Burkina Faso.