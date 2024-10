Football-Qualifications CAN 2025/Double confrontation Sénégal-Burundi : une liste de 26 Lions dévoilée, avec l’arrivée de Cheikh Ndoye le portier du Jaraaf, les absences d’Edouard Mendy et Mikayil Faye, le retour de Boulaye Dia

XALIMANEWS – Alors que le Sénégal se prépare pour ses deux matchs contre le Burundi, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés. Ces rencontres, prévues le 11 octobre au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et le 15 octobre à Lilongwe, se dérouleront sous un nouveau staff technique.

À peine 48 heures après le départ de l’entraîneur Aliou Cissé, dont le contrat n’a pas été renouvelé par les nouvelles autorités, la Fédération a annoncé une liste de 26 joueurs pour ces confrontations. La sélection sera dirigée de manière intérimaire par le premier adjoint Pape Bouna Thiaw, assisté de Teddy Pèlerin, sous la supervision du Directeur Technique National, M. Mayacine Mar, comme l’a rapporté l’instance dirigeante sur sa page Facebook.

Parmi les absents notables, on retrouve Edouard Mendy, blessé à la cheville et Mikayil Faye. Noah Fadiga n’a pas été convoqué malgré des performances prometteuses en club en ce debut de saison. En revanche, la liste fait état de la première sélection du portier du Jaraaf, Cheikh Ndiaye, qui découvrira ainsi la tanière des Lions. Boulaye Dia, l’attaquant en grande forme avec la Lazio, fait également son retour. Cherif Ndiaye, meilleur buteur du championnat serbe avec l’Étoile Rouge de Belgrade (7 buts), ainsi qu’El Hadj Malick Diouf du Slavia Prague, sont également de la partie.

Voici la liste des 26 Lions convoqués

Gardiens : Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Lo Ndoye (ASC Jaraaf)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (AS Monaco), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Pape Matar Sarr (Tottenham)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Abdallah Sima (Brest), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Boulaye Dia (Lazio)