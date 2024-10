Football-Qualifications CAN 2025/J-4/Malawi-Sénégal : Nampalys Mendy, « Si on vient en équipe nationale, on est là pour défendre un pays, peu importe que tu sois remplaçant ou titulaire »

XALIMANEWS – Lors de la conférence de presse précédant le match Malawi/Sénégal, qui pourrait valider la qualification des Lions à deux journées de la fin des phases de groupes, Nampalys Mendy a accompagné son entraîneur, Pape Thiaw. Le milieu de terrain du RC Lens très philosophe, a évoqué l’ambiance au sein de la tanière et la distribution des rôles au sein du groupe.

Comme à son habitude, calme et avare en mots, le milieu champion d’Afrique 2022 est revenu sur l’ambiance au sein du groupe. » Tout le monde est décontracté. Je pense qu’on a un très bon état d’esprit derrière le nouveau coach.Je sais pas s’il y un déclic, sans lui, je pense que y’a peu de joueurs qui seraient là aujourd’hui. Donc voilà je tenais à le remercier ». A d’abord déclaré le Lensois. L’ancien pensionnaire de la Premier League de renchérir, « C’est un groupe qui vit bien. Si on vient en équipe nationale, on est là pour défendre un pays, peut importe que tu sois remplaçant ou titulaire. Si tu as l’,occasion de rentrer sur le terrain, c’est à moi de tout donner comme je l’ai fait lors du dernier match. Donc je ne pense pas qu’il y’ a des statuts. Tout le monde peut jouer dans cette équipe et j’en fais partie. » A-t-il ajouté, lui qui était un titulaire dans l’entre jeu des Lions et cantonné sur le banc depuis un certain moment.