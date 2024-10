Football-Qualifications CAN 2025/J-4 P.L/Malawi-Sénégal (0-1) : les Lions ultra-dominateurs avec un grand Sadio Mané buteur, s’imposent petitement et valident leur ticket pour le Maroc

XALIMANEWS-Ce mardi à Lilongwe, les Lions ultra dominateurs et assez plaisants, se sont imposés devant les Flames (0-1) et valident leur qualification pour la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc.

Désireux remporter le choc pour obtenir leur qualification pour la prochaine CAN et imiter le Burkina avec la possibilité de prendre la première place du groupe, les Lions ont abordé le match pied au plancher. Ultra dominatrice, la sélection sénégalaise s’est créée beaucoup d’opportunités sans trouvaille la faille. Le Malawi a pu résister dans les 45 premières minutes, avec ses armes, la vaillance et une solidarité collective en plus d’un bon William Thole dans les buts.

En seconde periode, les champions d’Afrique 2022 sont repartis sur les mêmes bases avec un Sadio Mané en meneur de troupe. Le joueur d’Al Nassr qui était le Sénégalais le plus remuant en première période, manque d’ouvrir le score (60e). Voulant matérialiser la domination de son équipe par des buts, le coach des Lions Pape Thiaw va opérer quatre changements, Ilman Ndiaye, Pape Gueye, Ismaila Sarr et Habib Diallo,vont entrer en remplacements de Habib Diarra, Gana Gueye, Boulaye Dia et Nicolas Jackson. Ces derniers des leurs entrées vont apporter un nouveau souffle aux Lions. Il a fallu attendre la 70e minute pour voir Seyni Dieng jusque là tranquille, menacé sur une superbe frappe de Patrick Mwangulu. Le portier du Sénégal, un peu avancé va se déployer de tout son long pour détourner la frappe du joueurs des Flames. Malgré leur manque de réalisme, les Sénégalais continuent de pousser, et Sadio Mané après un bon mouvement échappe à la défense adverse mais manque le cadre. Le Malawi vacille mis ne tombe pas. Le Sénégal dans son temps fort pousse, pousse. Mais en face on résiste. Les occasions continuent de pleuvoir pour les partenaires de Kalidou Koulibaly. Apres 11 corners contre 1 pour le Malawi, le Sénégal ne trouve toujours pas la faille. À 3 minutes de la fin, Sadio Mané très en jambe file vers les buts adverses avant de se faire rattraper par un défenseur adverse qui dégage en corner, le douzième du Sénégal. Alors qu’on s’acheminait vers la fin du match, Sadio Mané va délivrer les Lions. Après un coup franc qu’il a obtenu, le partenaire de Cristiano Ronaldo va marquer sur un maître de coup franc (90e+6, 0-1). Le Sénégal s’impose logiquement et valide sa qualification pour la CAN, avec 10 points(+6) derrière le Burkina Faso (1er, 10 pts+7).

Avec 615 passes réussis, 75% de possession et 13 corners contre 1, les Lions ont bien mérité leur victoire. Une défaite pas trop chère payée pour les Flames qui auraient pu prendre une gamelle