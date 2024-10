Football-Qualifications CAN 2025/J-4 P.L/Malawi-Sénégal : le onze des Lions avec 5 changements, avec El Hadj Malick Diouf, Gana Gueye, Habib Diarra, Boulaye Dia, Pape Matar Sarr comme titulaires cet après midi

XALIMANEWS-Pour le match décisif pour la qualification, face au Malawi, le onze des Lions de la Teranga a été dévoilé.

Dans cette équipe concoctée par Pape Thiaw, il y’a a 5 changements par rapport à l’,équipe de départ lors du match aller, il y’a a quatre jours.ElbHadj Malick Diouf, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Boulaye Dia et Gana Gueye vont démarrer comme titulaires. Les joueurs qui partants lors de la victoire du match aller et qui sont sortis du onze de départ sont : Ismail Jacobs retourné en Turquie, Lamine Camara, Pape Gueye, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye.