Football-Qualifications CAN 2025/J-4 P.L/Malawi-Sénégal : les Lions pour gagner, obtenir la qualification et reprendre la première place du groupe

XALIMANEWS-Ce mardi à Lilongwe, à partir de 13 heures les Lions vont s’opposer aux Flames dans le cadre de la 4e journée de la poule L des qualifications à la CAN 2024. Après la victoire au stade Abdoulaye Wade il y’a 4 jours, le Sénégal compte bien enchaîner aujourd’hui, pour imiter le Burkina déjà qualifié et du coup reprendre la première place aux Étalons redevenus leaders après leurs succès sur le Burundi ce dimanche (2-0).

Triomphants face aux Flames , avec la manière (4-0), il y’a quatre jours dans leur antre du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions sont déterminés pour enchaîner cet après midi à Lilongwe, pour obtenir leur qualification pour Maroc 2025 et reprendre la première place du groupe retenue propriété des Étalons depuis dimanche, après leur succès sur le Burundi. Avec 7 points (+5) , le Sénégal est devancé par le Burkina (10 pts +7), qui compte un match en plus. Cet après midi, Sadio Mané et sa bande devraient s’imposer pour imiter Tapsoba et compagnie mais avec un score de plus de deux buts d’écart pour espérer reprendre le fauteuil de leader. Un pari possible si les Lions jouent sur leur valeur, cependant, à domicile, les Flames qui sont mathématiquement pas encore éliminés, voudront défendre crânement leur chances et laver l’affront subi à Dakar. Mais conscients de l’enjeu du match, les protégés de Pape Thiaw savent ce qu’ils doivent faire et comme l’a dit le nouveau boss du banc des Lions en conférence de presse, « tous les ingrédients seront mis pour obtenir la qualification ce mardi. » Donc la balle est dans le camp de Kalidou Koulibaly et partenaires.