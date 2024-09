Football-Qualifications CAN 2025/J2/Burundi-Sénégal : le onze des Lions avec 5 changements, Édouard Mendy sera dans les buts

XALIMANEWS-Ce Lundi dans un peu moins d’une heure, le Sénégal va affronter le Burundi au Malawi dans le cadre de la deuxième journée de la poule L des Qualifications pour la CAN 2025.

Le coach des Lions de la Teranga Aliou Cissé, a opéré 5 changements par rapport à l’équipe qui avait démarré lors du match nul amer contre le Burkina (1-1), ce vendredi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Edouard Mendy dans les buts, Moussa Niakhaté, Formose Mendy et Ismail Jacobs en défense, ainsi que Lamine Camara dans l’entre jeu, sont les cinq joueurs qui seront titularisés. Ils seront combinés aux six joueurs qui avaient débuté face aux Étalons, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, et le trio d’attaque Sadio Mané-Ismaila Sarr-Nicolas Jackson.

Ce onze aura comme objectif de se reprendre après le nul initial devant le Burkina et doit donc s’imposer pour prendre le fauteuil du groupe. Pour rappel, le Burundi est en tête après son succès au Malawi (3-2)