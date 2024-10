Football-Qualifications CAN 2025/J4 : les Super Eagles du Nigeria en détresse en Libye, menacent de ne pas jouer

XALIMANEWS-L’équipe nationale du Nigéria se trouve dans une situation particulièrement préoccupante et déplorable en Libye. Alors qu’ils devaient disputer un match retour pour les éliminatoires de la CAN 2025 face à la Libye, les joueurs font face à des conditions insupportables et menacent désormais de ne pas jouer, a rapporté Afrique Sports ce lundi.

Dans moins de 48 heures, le Nigéria est censé affronter la Libye lors de la 4? journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Selon le média Afrique Sports l’incertitude plane sur le bon déroulement de cette rencontre. Depuis dimanche soir, la situation est devenue critique. Bien que l’équipe des Super Eagles soit arrivée comme prévu, le changement de destination a compliqué les choses. Initialement, ils devaient atterrir à Benghazi, à seulement 19 km de la ville de Benia, où le match devait se tenir.

Les joueurs nigérians vivent un véritable calvaire en Libye, illustré par des images alarmantes diffusées sur les réseaux sociaux. Face à cette situation dramatique, les joueurs ont pris une décision majeure en appelant la CAF à intervenir. Le capitaine William Troost-Ekong et l’attaquant Victor Osimhen ont été parmi les premiers à s’exprimer.

Finalement, les joueurs ont été redirigés vers un autre aéroport, à deux heures de route de leur destination initiale. Une fois sur place, la situation s’est aggravée. Ils ont été laissés à eux-mêmes, sans assistance ni nourriture. Selon toujours Afrique Sports, Troost-Ekong a partagé des photos de leur situation déplorable sur les réseaux sociaux et a lancé un appel urgent à la CAF.

Le capitaine des Super Eagles, visiblement en colère, exige que la CAF prenne des mesures fermes. Après un long voyage, il ne peut accepter ce traitement. » Plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye, après que notre atterrissage à Benghazi ait été annulé sans explication. Les portes de l’aéroport étaient verrouillées, nous n’avions aucune connexion téléphonique, ni nourriture ni boisson. J’ai déjà connu des difficultés en jouant à l’extérieur en Afrique, mais cela dépasse l’entendement. Même notre pilote, qui a réussi à atterrir en catastrophe dans un autre aéroport, n’a jamais vécu une telle situation « , a-t-il déclaré.

