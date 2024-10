Football-Qualifications CAN 2025/J4 : Officiel, la CAF déclare le Nigeria vainqueur après le scandale en Libye

XALIMANEWS-Selon Football Autopsie, la CAF a attribué la victoire sur tapis vert aux Nigérians, avec un score de 3-0, en raison des conditions désastreuses auxquelles ils ont été confrontés à l’aéroport en Libye.

Un peu plus de dix jours après l’annulation du match de qualification pour la CAN 2025 entre la Libye et le Nigeria, la Confédération africaine de football a tranché en faveur des Super Eagles. Pour rappel, l’avion des coéquipiers de Victor Osimhen, qui devait se rendre à Benghazi, a été dérouté vers l’aéroport d’Al Abraq.

Les joueurs d’Augustine Eguavoen ont dû rester bloqués plus de 12 heures sans nourriture ni boisson, vivant ainsi un véritable cauchemar. Cette situation inacceptable a conduit la délégation nigériane à rentrer au pays, entraînant ainsi le boycott du match. Une enquête a été ouverte par la CAF, dont la décision a été annoncée ce samedi. Par ailleurs, la Fédération libyenne a également été sanctionnée par une amende de 50 000 €, comme indiqué dans le communiqué.

La sélection libyenne écope donc d’une amende de 50 000 € suite à cette affaire.

