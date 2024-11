Football – Qualifications CAN 2025/J5/G.L : le Malawi se sublime face Burkina Faso (3-0) pour sa première victoire dans le groupe

XALIMANEWS-Ce lundi, dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2025 et pour le compte du groupe L, le Malawi, à domicile, a écrasé le Burkina Faso (3-0), décrochant ainsi sa première victoire dans la poule. Les Étalons, déjà qualifiés aux côtés des Lions du Sénégal, premiers du groupe et qui les avaient battus il y’a 4 jours, concèdent leur deuxième défaite.

Quatre jours après avoir essuyé leur première défaite dans le groupe L contre le Sénégal, à Bamako, la sélection du Burkina Faso se rendait ce lundi au Malawi, déjà éliminé. Ne pouvant plus espérer prendre la première place, désormais acquise par le Sénégal, les Étalons se devaient de réagir après leur revers, dans les derniers instants, en terre malienne. Mais en déplacement, le Burkina Faso a concédé une seconde défaite de rang, et cette fois-ci, elle est plus sévère. Les Étalons ont été corrigés (3-0), avec des buts signés Mhango (28e, 1-0), Mbulu (57e, 2-0) et Aaron (62e, 3-0). Les Flames (4e, 4 pts, -5) remportent leur première victoire dans le groupe L, dominé par les Lions du Sénégal (1er, 13 pts, +7).

Ces derniers vont recevoir le Burundi (4e, 4 pts, -5) ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour terminer sur une bonne note et préserver leur invincibilité.

Classement G L, avant Sénégal/Burundi de demain