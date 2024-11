Football-Qualifications CAN 2025/J6-G.L/Sénégal-Burundi : les Lions pour enchainer, terminer sur une note positive et garder leur invincibilité dans la poule

XALIMANEWS-Ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 19 heures, le Sénégal va recevoir le Burundi dans le cadre de la 6e et dernière journée des phases de groupes qualificatives à la CAN 2025. Ayant obtenu leur ticket et assurés de la première place de leur groupe, les Lions comptent s’imposer et du coup garder leur invincibilité.

Cinq jours après avoir disposé (0-1) du Burkina Faso à Bamako lors de la bataille pour la première place, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers vont accueillir les Burundais ce mardi. Déjà qualifiée et assurée définitivement de la première place du groupe, la sélection sénégalaise qui compte 4 victoires et 1 nul en 5 sorties, voudrait terminer les phases de groupes sur une note positive tout en gardant son invincibilité dans le groupe. La formation championne d’Afrique 2022 étant pour l’instant la seule équipe qui n’a pas encore mordu la poussière dans la poule L

Apres le cinglant revers des Étalons ce lundi devant les Flames du Malawi (3-0), Sadio Mané et partenaires sont définitivement assurés de la première place de la poule, comptant pour l’instant 13 points avec un goal average favorable de plus sept.