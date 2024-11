Football-Qualifications CAN 2025 : La Fédération Guinéenne de Football dépose une réclamation officielle après une irrégularité lors du match Tanzanie-Guinée (1-0)

XALIMANEWS-La Fédération Guinéenne de Football a annoncé avoir déposé une réclamation suite à une irrégularité observée lors du match n°143 opposant la Tanzanie à la Guinée, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Cette réclamation, fondée sur l’article 43.5 du règlement de la CAF, porte sur l’entrée sur le terrain d’un joueur tanzanien, portant le numéro 26, sans que ce dernier figure sur la feuille de match officielle. Une situation jugée comme une violation grave des règles de compétition et de l’intégrité des qualifications.

La Fédération Guinéenne de Football informe l’opinion publique ainsi que les supporters du Syli National qu’elle a officiellement déposé une réclamation, en date du 19 novembre 2024, à la suite du match n°143 opposant la Tanzanie à la Guinée dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Cette réclamation, fondée sur l’article 43.5 du Règlement de la CAN, concerne une grave irrégularité survenue au cours de la rencontre.

RETOUR SUR LES FAITS

À la 73e minute de la rencontre, un joueur tanzanien portant le numéro 26 a été introduit sur le terrain. Après vérification de la feuille de match officielle, il s’est avéré qu’aucun joueur avec ce numéro n’y figurait. De plus, l’absence de numéro répertorié était associée à l’absence de nom sur le maillot, rendant ainsi impossible toute vérification de l’identité du joueur en question. Cette situation met en lumière un manquement grave aux règlements de la CAF.

Selon la FGF, le changement d’heure du coup d’envoi, initialement prévu à 16h GMT et avancé à 13h GMT, a constitué un facteur perturbateur majeur, contribuant de manière significative au déséquilibre moral et physique de l’équipe. En effet, il est difficile d’ignorer qu’une équipe, composée en grande majorité de joueurs évoluant en Europe, a dû jouer par une température de 35 degrés, une véritable épreuve, d’autant plus qu’elle n’en a été informée que 48 heures avant la rencontre.

Après avoir été notifiée par la CAF du changement d’heure, la Fédération Guinéenne de Football avait exprimé son mécontentement en adressant un courriel à la Division des Compétitions de la CAF, soulignant sa surprise que ce problème d’éclairage du Stade Mpaka National n’ait été détecté qu’à 48 heures du match, après cinq journées des éliminatoires de la CAN.

En conclusion, la Fédération Guinéenne de Football attend de la CAF qu’elle fasse preuve de justice et invite la communauté sportive à rester sereine. Notre fédération a consenti à d’énormes sacrifices pour obtenir des résultats probants et pour développer le football à l’échelle nationale, comme en témoigne l’investissement de 40 % de son budget de développement pour la construction de trois terrains à gazon synthétique de dernière génération dans des régions qui n’en disposaient pas.