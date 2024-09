Football-Qualifications CAN 2025/Poule L : le match Burkina/Sénégal comptant pour la 5e journée devrait se disputer en Côte d’Ivoire au stade de la Paix de Bouaké !

XALIMANEWS-La rencontre comptant pour la 5e journée, opposant le Burkina Faso au Sénegal, comptant pour les phases de groupes pour les qualifications de la CAN 2025, se disputera en terre ivoirienne, précisément à Bouaké.

Dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc, les Étalons du Burkina Faso affronteront les Lions de la Teranga. Cependant, ce match ne se jouera pas à Ouagadougou, mais au stade de la Paix de Bouaké en Côte d’Ivoire. Cette rencontre s’annonce décisive pour les deux équipes, toutes deux en quête de qualification.

Le ministre des Sports et du Cadre de vie de la Côte d’Ivoire, Adjé Silas Metch, a annoncé lors d’une conférence de presse que cinq nations, dont le Burkina Faso, disputeront leurs matchs « à domicile » en Côte d’Ivoire, entre le 8 et le 15 octobre 2025. « Je suis heureux de porter à votre connaissance que pour les 3ème et 4ème fenêtre, ce sont cinq (5) nations en attendant la confirmation du 6ème pays le Ghana, qui joueront, du 8 au 15 Octobre 2025, leurs matchs à domicile en Côte d’Ivoire« , a-t-il indiqué dans ses propos relayés par Sport-Ivoire.

Ainsi, le stade de la Paix de Bouaké sera le théâtre de ce choc entre deux poids lourds du continent. Lors du match aller, disputé à Dakar au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (1-1) dans le cadre de la première journée.