Football-Qualifications CAN 2025/P.L/J5/Burkina Sénégal : La tanière affiche complète et est prête à rugir face aux Étalons pour la bataille de Bamako ce jeudi

XALIMANEWS-En vue des confrontations face au Burkina Faso et le Malawi dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc, la tanière affiche complet, en dehors des forfaits de Seydou Sano et Ismail Jacobs. Les Lions vont défier le Étalons, ce mercredi à Bamako pour la première place de la poule L.

Ce mardi, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Pape Matar Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Cherif Ndiaye, ont rejoint les 20 autres Lions qui étaient déjà sur place, pour le ressemblent du mois de novembre. Du coup, la tanière affiche complet, Ismail Jacobs et Seydou Sano sont déclarés forfaits pour blessures.

Ce mercredi, les Lions (2èmes, 10 pts+6) feront face aux Étalons (1ers, 10 pts+7), pour la bataille de la première place de la poule L. Les deux sélections étant déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui va se dérouler au Maroc, l’année prochaine Et comme la sélection sénégalaise, la formation du Burkina fera sans 6 cadres dont son gardien Hervé Koffi et son capitaine Bertrand Traoré.

Pour rappel, lors de la manche aller jouée à Dakar au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Lions et Étalons s’étaient quittés sur un score de parité (1-1). La bande à Sadio Mané va-t-elle s’imposer face à Tapsoba et compagnie dans un match ou le vainqueur va s’adjuger définitivement la première place dans la poule L.