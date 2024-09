Football-Qualifications CAN 2025 Poule L/Burundi-Sénégal : défiés par les Burundais ce lundi à 13 h GMT, les Lions doivent s’imposer, redorer leur blason et se replacer

XALIMANEWS-Les Lions du Sénégal, tenus en échec par le Burkina Faso (1-1) lors de leur rencontre de vendredi dernier, sont sous pression pour réagir et se relancer dans leur quête de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Leur prochaine confrontation, prévue ce lundi après-midi à 13h00 GMT, les oppose au Burundi, dans la ville de Lilongwe, la capitale du Malawi.

Ce lundi, Il est impératif pour les Lions de la Téranga de repartir avec les trois points afin de redorer leur blason et d’affirmer leur statut de l’une des grandes nations du football africain.

Après une performance décevante contre les Étalons burkinabés, qui a laissé un goût amer chez leurs supporters, les coéquipiers de Sadio Mané, auteur d’un match en demi-teinte, doivent impérativement rectifier le tir. Ce match représente bien plus qu’une simple rencontre : il s’agit d’une occasion de réaffirmer la domination sénégalaise sur la scène continentale et de se positionner dans la course à la qualification pour la prochaine CAN.