Football-Qualifications CAN 2025/Poule L : Le Burundi s’impose en déplacement devant le Malawi (2-3) et prend la tête, en attendant le défi de taille contre le Sénégal ce lundi

XALIMANEWS-Ce jeudi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le Burundi a décroché une victoire précieuse sur le Malawi, s’imposant (3-2) en déplacement. Avec ce succès d’entrée, les Burundais prennent provisoirement la tête de la poule L, en attendant le choc de ce vendredi, entre le Sénégal et le Burkina à Dakar.

Cette victoire permet aux Burundais de prendre provisoirement la tête de leur groupe et de se positionner favorablement pour leur prochain affrontement crucial contre le Sénégal, qui aura lieu lundi.

Le match a débuté de manière inattendue, avec un but contre son camp inscrit par le Malawien Chimwemwe Idana (22e, 0-1), offrant ainsi un avantage initial au Burundi. Profitant de cette erreur défensive, les Burundais ont rapidement pris confiance. Cependant, Koanga va égaliser pour les Locaux (31e, 1-1). Mais deux minutes plus tard, le Burundais va reprendre l’avantage par Jean-Claude Girumugisha (33e, 1-2). Cependant, le Malawi va réagir et va à nouveau égaliser par Nkhoma (75e, 2-2). pas tardé à réagir. Mais en fin de match, Eldinho va donner la victoire aux visiteurs (87e, 2-3). Le Burundi s’,imposé et prend provisoirement la tête du groupe L, en attendant le match Sénégal/Burkina Faso qui se jouera ce vendredi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.