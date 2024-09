Football-Qualifications CAN 2025/Poule L/Sénégal-Burkina (1-1) : Kalidou Koulibaly et Lamine Camara entre déceptions et regrets

XALIMANEWS-Après le nul amer (1-1) concédé dans le temps additionnel face au Burkina Faso lors de la première journée des qualifications pour la CAN 2025, Kalidou Koulibaly et Lamine Camara se sont exprimés devant les micros des journalistes.

Le capitaine Kalidou Koulibaly a exprimé sa profonde déception et ses regrets après cette première sortie des Lions, marquée par un manque de concentration qui leur a coûté la victoire : » C’est vraiment dommage, nous n’avons pas réussi à tuer le match et nous avons concédé l’égalisation dans les dernières secondes. Nous sommes très déçus. Je ne pense pas que nous ayons perdu en solidité, mais nous devons être beaucoup plus concentrés. Nous savions qu’ils étaient dangereux sur les coups de pied arrêtés, et c’est regrettable de ne pas avoir su stopper cette occasion. Nous aurions également pu mieux maîtriser la rencontre. En seconde mi-temps, nous avons trop cherché à gérer le match, et cela a été difficile.« A d’abord laché le défenseur d’Al Hilal, avant de revenir surla réaction du public, tout en se projetant sur le match contre le Burundi.

» Nous allons continuer à travailler sans baisser la tête. Ce n’est que le début des qualifications, et nous ferons tout pour nous qualifier. Les sifflets ? Nous comprenons le public sénégalais, ils veulent voir leur équipe gagner et partager leur joie. Cela fait deux fois que nous échouons, mais nous ferons tout pour les rendre heureux le plus rapidement possible. Nous allons tout donner pour battre le Burundi. «

Même constat chez Lamine Camara : » Nous savions que ce match ne serait pas facile et nous l’avons abordé avec sérieux. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous espérions. Désormais, nous allons nous concentrer sur le prochain match et essayer de prendre les trois points. Il y a forcément des regrets, car nous voulions gagner à domicile, surtout après le match contre la RD Congo. Mais ce match est derrière nous. Nous devons maintenant nous focaliser sur la prochaine rencontre. Nous voyons bien la réaction des supporters et nous comprenons leur déception. »