Football-Qualifications CAN 2025/Poule L/Sénégal-Burkina : les Lions pour s’imposer face au Étalons dans un duel déterminant pour la première place du groupe

XALIMANEWS-L’équipe nationale du Sénégal s’apprête à affronter le Burkina Faso ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 19h00 GMT, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce match est d’une importance capitale pour les Lions, qui cherchent à s’emparer des trois points en jeu et à prendre la tête du groupe L.

La pression est forte, notamment en raison de la victoire du Burundi, 3-2 contre le Malawi, qui les place provisoirement en tête du groupe.

Le retour en forme de Sadio Mané, star incontestée de l’attaque sénégalaise, pourrait constituer un atout majeur pour l’équipe dirigée par Aliou Cissé. Les attentes autour de cette rencontre sont élevées, et une victoire permettrait non seulement de se rassurer, mais aussi de renforcer la position des Lions dans la compétition. Aliou Cissé et ses joueurs doivent impérativement gagner pour ne pas être distancés par leurs concurrents directs dans la course à la qualification.

Le défi est cependant de taille, car l’équipe burkinabè est également en quête de revanche. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, les deux équipes ont connu des parcours décevants. Le Sénégal, après avoir brillé en phase de poules, a été éliminé prématurément en huitièmes de finale par la Côte d’Ivoire, dans un match âprement disputé qui s’est conclu par une défaite aux tirs au but. De leur côté, les Étalons du Burkina Faso ont été stoppés au même stade de la compétition par le Mali, avec une défaite 2-1.

Pour ce match crucial, Aliou Cissé pourra compter sur un effectif complet et expérimenté. Il devrait aligner un onze de départ capable de rivaliser avec une équipe burkinabè réputée pour sa solidité défensive et sa capacité à poser des problèmes aux grandes nations du football africain. En défense, le Burkina Faso pourra notamment compter sur son pilier, Edmond Tapsoba, champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, pour contrer les assauts de l’attaque sénégalaise.

Lors de leur dernière confrontation officielle, le Sénégal, en route vers son premier sacre continental, avait éliminé le Burkina Faso en demi-finale de la CAN 2021, disputée en 2022. Ce jour-là, les Lions s’étaient imposés 3-1 grâce aux buts d’Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, tandis que les Burkinabè avaient sauvé l’honneur avec une réalisation de Kaboré. Cette victoire avait permis au Sénégal de se qualifier pour la finale, où ils avaient triomphé face à l’Égypte aux tirs au but, remportant ainsi leur premier titre continental.

Ce match s’annonce donc comme un véritable choc entre deux équipes revanchardes et ambitieuses. Le vainqueur de cette rencontre pourrait prendre une option sérieuse sur la qualification en s’emparant de la première place du groupe L, actuellement détenue par le Burundi, qui a surpris le Malawi (2-3), ce jeudi, lors de son premier match.