Football-Qualifications CAN 2025/Poule L/Sénégal-Burkina (1-1) : les Lions accrochés par les Etalons

XALIMANEWS-Ce vendredi soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et dans le cadre de la première journée des qualifications pour la CAN 2025, les Lions du Sénégal ont été accrochés par les Étalons du Burkina (1-1), malgré l’ouverture du score de Sadio Mané. Avec ce nul, le Sénégal est deuxième à egalité avec le Burkina, derrière le Burundi qui est en tête du classement de la poule L.

Les Lions se sont sabordés lors du choc de la première journée de la poule L des phases de qualifications pour la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Dans son antre du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la sélection du Sénégal pensait dicter sa loi à son homologue du Burkina Faso, après le but de Sadio Mané après le quart de jeu (16e, 1-0), sur une service de Nicolas Jackson. Mais les Étalons ont arraché l’égalisation en fin de temps additionnel, par Bouda (90e+7, 1-1). Avec ce nul, le Sénégal et le Burkina laissent le Burundi, victorieux ce jeudi du Malawi (2-3), prendre la tête de la poule L