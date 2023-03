Pour Memphis Depay, Frenckie De Jong aurait dû être avec eux en rassemblement. «Je l’ai appelé, ce n’est pas une blessure grave et il va vite récupérer. Je suis proche de lui et je suis déçu. Cela me dérange que Frenkie de Jong ne soit pas là. Pour moi, pour l’entraîneur, pour toute l’équipe et pour le pays. C’est l’un de nos joueurs clés.» A-t-il declaré à NOS.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy