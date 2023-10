En plus, la l’instance mondiale du football ajoute que d’autres décisions pourraient suivre en ce sens, alors que les matchs des U21 et des U17 de la sélection israélienne ont aussi été reportés. La rencontre entre le Kosovo et Israël du 15 octobre attend encore une décision officielle : «L’UEFA se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match des qualifications européennes Kosovo-Israël pourra avoir lieu à la date initialement prévue du 15 octobre, ou si un report est nécessaire». L’instance du football mondial précise aussi qu’elle «continuera à suivre de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes concernées avant de prendre des décisions sur les nouvelles dates et sur les changements potentiels d’autres rencontres à venir».

