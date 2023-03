Les favoris ont assuré dans le cadre des matchs de la 1ère journée des matchs de qualification comptant pour l’Euro 2024. L’Angleterre est allée s’imposer en Italie grâce à Rice (13e, 1-0) et Kane (44e sp, 2-0). Les Transalpins ont réduit le score par Retegui (56e, 2-1). Du coup, les Three Lions prennent la tête de la poule C à égalité avec la Macédoine du Nord victorieuse de Malte (2-1). L’Ukraine étant exemptée. Dans la poule H, le Danemark longtemps tenu en echec a fini à se dépêtrer du piège finlandais (3-1). La Danish Dynamite s’est imposée grâce à un Höjlund de gala, auteur d’un triplé (21e, 82e et 90e+3), les Finlandais avaient egalisé par Antman (53e). Dans les autres rencontres, la Slovenie (2e, 3 pts+1) est allé surprendre (1-2) le Kazakhstan (4e, 0 pt-1) alors que l’Irlande du Nord (2e, +2) s’est imposée (0-2) en deplacement face à Saint Marin (6e, 0 pt-2). Enfin, pour le compte du groupe H, le Portugal de Cristiano Ronaldo, buteur, a deja pris les commandes (1er, 3 pts+4) grâce à sa victoire (0-4) à domicile face à la modeste Liechtenstein (6e, 0 pt-4), la Bosnie (2e, 3 pts+3) s’est baladée (3-0) devant l’Islande (6e, 0 pt-3). Dans le dernier match, la Slovaquie (3e, 1 pt+0) et le Luxembourg (4e, 1 pts+0) ont du se partager les points (0-0). Demain, les autres poules vont jouer et il y’aura un alléchant France/Pays-Bas pour le compte du groupe B.

