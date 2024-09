Football-Qualifications Mondial 2026/AMSUD : l’Argentine fustige l’arbitrage et les conditions météorologiques après la défaite face à la Colombie (2-1)

XALIMANEWS-Après la défaite 2-1 contre la Colombie, Lionel Scaloni n’a pas hésité à critiquer sévèrement l’arbitrage, tout en pointant également du doigt les conditions météorologiques pour expliquer le revers de l’Argentine dans ce match de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Le match, disputé sous une chaleur étouffante à Barranquilla, a été marqué par un penalty controversé en faveur de la Colombie, suite à l’intervention du VAR. Grâce à James Rodriguez, la Colombie a mis fin à la série de 12 matchs sans défaite de l’Argentine. Scaloni a exprimé sa frustration sur le choix de l’horaire et la gestion du match, tout en soulignant que ces facteurs ne devaient pas servir d’excuses. «Nous avons joué un match malgré les circonstances et je n’ai plus rien à dire sur ce match. Il faut continuer, le contenu de l’équipe a été positif au-delà de la défaite, nous avons montré notre visage. Nous aurions pu gagner encore mais ce pénalty est arrivé. L’équipe a rivalisé malgré le résultat, nous étions menés à la mi-temps. Nous avons égalisé. Quand l’équipe se sentait beaucoup plus à l’aise, le penalty est arrivé. Tant mieux pour eux, c’est triste et regrettable qu’après le penalty le match soit pratiquement terminé», a-t-il d’abord expliqué.

«Le calendrier des matchs n’est pas bon, le match pourrait se jouer à 17, 18, 19 heures. Je ne pense pas que ce soit sain, pour que les footballeurs puissent développer leur jeu, la chaleur est la même pour les deux, c’est ce qu’il y a, mais il est évident que les conditions pour voir un spectacle ne sont pas bonnes, surtout pour deux équipes si hautes au classement, mais ce n’est pas une excuse», a ajouté Lionel Scaloni. L’Albiceleste, premier de la zone AMSUD avec 18 points, se retrouvera en octobre prochain pour la prochaine trêve internationale durant laquelle elle affrontera le Venezuela et la Bolivie.