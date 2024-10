Football-Qualificstions CAN 2025/J-4 P.L/Malawi-Sénégal : Pape Thiaw, « on a mis tous les ingrédients pour pouvoir obtenir notre qualification. je suis un soldat du Sénégal et là je suis en mission »

XALIMANEWS-A la veille de la confrontation retour face au Malawi, le coach des Lions Pape Thiaw a été interpellé sur la démarche a prendre pour ce choc décisif pour la qualification et sur la possibilité de voir maintenir sur le banc des Lions en cas de sans faute sur ces derniers matchs.

Interpellé sur l’attitude a tenir pour ses joueurs qui sont dans une bonne posture pour valider leur ticket pour le Maroc, le coach intérimaire des Lions a été très clair. « Je pense pas qu’on est pas mathématiquement qualifié. On veut se qualifier à partir de demain et on a mis tous les ingrédients pour pouvoir obtenir notre qualification des demain. Maintenant on peut surfer sur de bonnes bases et espérons que ça va marcher. » A répondu l’ancien coach des U23 vainqueurs de la CHAN 2022.

En réponse aux commentaires passionnés le concernant sur les réseaux sociaux, Pape Thiaw a déclaré : » On suit tous les réseaux sociaux, mais je me mets un peu à l’écart. Ça parle beaucoup, mais après je suis le boss depuis un bon bout de temps. Maintenant voilà, il faut finir le travail et laisser l’avenir faire les choses. »

Sur la possibilité de se voir confirmer à la tête des Lions s’il réussit à qualifier l’ésuipe tout en réalisant un bel parcours, le quart de finaliste du Mondial 2002 a réagi très lucidement. » Vous savez, je suis un soldat du Sénégal et là je suis en mission qui et de qualifier cette équipe et on est sur la bonne voie. Nous sommes des Croyants, on croit en Dieu. On est là, on sera toujours là pour le Sénégal qui est notre pays. » Voilà qui est clair, et bien clair.