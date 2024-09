Football : Quand Eto’o raconte le jour où Ronaldinho a demandé au pardon aux joueurs du Barça à la mi-temps d’une finale de Ligue des champions

XALIMANEWS-Samuel Eto’o était l’invité de l’émission The Bridge, coanimée par Aurélien Tchouaméni et Sébastien-Abdelhamid sur la chaîne YouTube d’ESN Media. Vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2006, Eto’o a partagé une anecdote inédite sur ce qui s’est réellement passé dans les vestiaires à la mi-temps de cette finale légendaire au Stade de France, opposant Arsenal au Barça.

« À la mi-temps, on est mené 1 à 0 et Arsenal est à 10. Tu sais pourquoi on est mené ? Parce que Ronaldinho, le meilleur joueur, il voulait jouer seul », se souvient l’ancien Blaugrana. J’arrive dans les vestiaires, ils ont tous la tête baissée. Je leur dis : mais vous faites quoi ? Levez-vous, je vais marquer, je suis encore là, vous avez peur de quoi ? », avait déclaré Eto’o, avant de s’en prendre directement au génie brésilien.

« Je lui dis : Ronny, soit tu joues avec nous, soit tu vas t’assoir sur le banc. Et c’est là que tu vois le grand joueur. Il nous réunit tous et il dit : je vous demande pardon. » A expliqué le président de la Fecafoot devant un Aurélien Tchouaméni attentif. À la reprise, le Barça prend le contrôle du match, et comme il l’avait prédit, Samuel Eto’o marque un but crucial, qui lui vaudra d’être élu homme du match de cette finale remportée 2-1 par le Barça.