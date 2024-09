Football-Racisme en Espagne : Vinicius demande à la FIFA un changement de lieu pour la Coupe du Monde 2030 si la situation ne progresse pas

XALIMANEWS-Vinicius Jr a formulé une demande surprenante à la FIFA concernant la Coupe du Monde en Espagne.

Après avoir été fréquemment victime de racisme dans les stades espagnols, le Brésilien a exprimé des propos forts ce mardi soir sur CNN. « Si rien ne change d’ici la Coupe du Monde 2030, il sera nécessaire de revoir le lieu de l’événement », a déclaré l’attaquant du Real de Madrid. Il est important de rappeler que ce Mondial 2030 est prévu en Espagne, au Maroc et au Portugal. « La majorité des Espagnols ne sont pas racistes, mais… il existe une minorité qui ternit l’image du pays », a ajouté la star du Real Madrid. Vinicius a ensuite renforcé son point de vue : « J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre la gravité d’insulter quelqu’un en raison de sa couleur de peau. D’ici 2030, il y a encore du temps pour que des progrès significatifs soient réalisés. J’espère que cela évoluera, car si ce n’est pas le cas, je pense qu’il faudra envisager de changer le lieu du Mondial. Si un joueur ne se sent pas à l’aise de jouer dans un pays où il peut être victime de racisme, cela devient problématique. » Les Espagnols sauront apprécier.

https://x.com/elchiringuitotv/status/1831079097331548568?t=IuudO1HJNJbAR-hTs0wkfg&s=19