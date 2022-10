Victorieuse du Ghana (3-0) et de la Tunisie (5-1) lors de ses 2 matchs de préparation lors de la trêve internationale de septembre, la Seleçao, toute feu et toute flamme, s’est adjugée logiquement la 1ère place mondiale, à moins de 40 jours de la Coupe du monde qatarie (20 novembre-18 décembre 2022). Le Brésil (1er, 1841.3) est suivi de la Belgique (2e, 1816.71) et de l’Argentine de Messi (3e, 1773.85). La France championne du monde en titre est 4ème (1759.78). L’Anglerre suit la sélection tricolore (5e, 1728.47).Le Danemark, flamboyant et dans le sillage de son bon tournoi à l’Euro et qualifié pour le Final Fou

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy