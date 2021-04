Selon des sources anglaises relayées par beinsport, Liverpool suit de près l’évolution du natif de Chingola, auteur ce week-end du triplé le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga autrichienne (11 minutes). D’autres clubs anglais et non des moindres, Manchester City, Tottenham et Arsenal songeraient au prolifique buteur zambien.

