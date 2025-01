Football-RD Congo : les clubs de football dans l’incertitude face au blocage du championnat

XALIMANEWS-En République démocratique du Congo, la reprise de la phase retour du championnat national de football, initialement prévue pour le 11 janvier, se fait attendre. Un différend persistant entre la Fédération congolaise de football association (FECOFA) et la Ligue nationale de football (LINAFOOT) paralyse le début des compétitions, plongeant les clubs dans une situation d’incertitude et de frustration.

Le football congolais traverse une période de blocage qui affecte joueurs, clubs et compétitions. La Jeunesse Sportive Groupe Bazano, victorieuse récemment, cherche à quitter la zone de relégation, mais l’incertitude concernant la reprise du championnat démoralise les joueurs, comme l’attaquant John Pueto. Cette situation nuit également à l’image internationale du football en RDC, selon Yves Diba, ancien international, qui plaide pour la régularité des matchs. Saber Ben Diabria, entraîneur du FC Tanganyika, souligne les difficultés physiques et mentales causées par l’absence de compétition. Enfin, des clubs comme le TP Mazembe et Maniema Union pâtissent de ce contexte, ayant été éliminés des compétitions africaines faute de rythme compétitif.

Ce blocage compromet la préparation des équipes et suscite des inquiétudes quant à l’avenir du football congolais.