Portés par Cristiano Ronaldo, qui a inscrit son 12e but en championnat (26e, 1-0) et Emerick Laporte (58e, 2-0), les Jaunes d’Al Nassr ont remporté leur 9ème succès en championnat. Avec cette victoire, les partenaires de Sadio Mané sorti à la 85e minute et qui n’a pas réussi à améliorer son compteur but, reprennent la deuxième place du classement avec 28 points et restent à 4 unités d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1er, 32 pts).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy