XALIMANEWS-Dans le cadre de la première journée de la Saudi Pro League, Al Hila de Kalidou Koulibaly blessé Al Nassr de Sadio Mané et Al Shabab nouveau club d’Habib Diallo s’opposaient respectivement, à Al Abha, Al Ettifaq et Al Okhdoud Club. Si la formation du patron de la défense des Lions a gagné (1-3), Al Nassr s’est incliné (2-1) malgré le but de Mané, crédité d’un bon match et Al Shabab a été tenu en echec.

Ce lundi, Al Hilal, sans Kalidou Koulibaly blessé et indisponible quelques semaines, a disposé du club d’A Abha. Les partenaires du capitaine de la selection sénégalaise se sont imposés grâce à un triplé de Malcom (31e, 55e et 77e). Du coup, le Brésilien rejoint son compatriote Firmino, lui aussi crédité d’un triplé, à la tête des meilleurs buteurs. Dans l’autre match de la journée, All Nassr de Sadioo Mané, récent vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions ce samedi face à Al Hilal, sans Cristiano Ronaldo, rendait visite à Al Ettifaq pour le choc de cetre première journée . Malgré un but matinal de Sadio Mané, pour sa première réalisation dans son nouveau club, Al Nassr s’est incliné pat 2 buts à 1. Robinson Quaison (47e, 1-1) et Moussa Dembélé (53e, 2-1) ont répliqué au but expéditif du Ballon d’Or africain 2022. Avec cette défaite, Al Nassr du duo Mané-Ronaldo, démarre mal son championnat. La star sénégalaise, quant à lui, a réussi une bonne copie avec son premier but et la meilleure note de son club et du match (4,6). Enfin, Al Shabab qui a officialisé l’international sénégalais Habib Diallo ce dimanche, a été tenu en échec (1-1) par Al Okhdoud Club. L’ancien strasbourgeois n’a pas disputé la rencontre.

