D’abord un peu plutôt dans la journée de samedi, Sadio Mané et ses partenaires qui accueillaient Damac ont remporté les 3 points, grâce à Talisca (52e) et Ronaldo (56e) qui marque du coup son 11 e but de la saison et trône seul au classement des buteurs. Al Nassr (3e, 22 pts+15) rejoint du coup le podium, après une partie très mal embarquée au cours de laquelle il était mené depuis la première période (45e+2). Sadio Mané, buteur face au Cameroun (1-0) lors de la trêve internationale est resté muet et a été remplacé à la 89e minute. Un peu plus tard, Al Ahli d’Edouard Mendy qui avait battu (0-1) Al Ittihad de Benzema la journée précédente, a enchaîné devant Al Wehda (3-1). Le succès des Bleus porte les signatures de Saint Maximin (45e+3), Ibanez (68e) et Mahrez (84e). Avec ce succès, Édouard Mendy qui a encaissé un autogoal d’Hindi pour l’égalisation adverse (55e, 1-1) et Al Ahli Saudi (4e, 22 pts+6) rejoignent le quarté de tête. Au même moment, Al Shabab a remporté son troisième succès en championnat. Portés par Habib Diallo buteur pour l’ouverture du score (50e) avant d’être imité par Monassar dans le temps additionnel (90+5), les joueurs d’Al Shabab (10e, 12 pts-4) renouent avec le succès et se gagnent des places au classement. L’ancien joueur de Strasbourg n’a pas terminé la partie, car remplacé à la 73ème minute. En tout cas, cette 10ème journée de Saudi Pro League a été bénéfique aux Lions de la Teranga, pensionnaires du championnat saoudien.

