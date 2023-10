Pour ce choc qui a ravi les spectateurs, ça démarrait fort pour Koulibaly et les siens, qui ouvrent le score très matinalement avec l’ouverture du score de Milinkovic Savic dès la première minute (1-0). Les Bleus vont même rater un penalty par Mitrovic avant l’heure de jeu (26e). Cependant, ce dernier va se racheter en doublant la mise pour le leader, à la 37e minute (2-0). La pause intervient sur cet avantage de 2 buts en faveur de des partenaires du capitaine de la sélection sénégalaise. Dès la reprise, les coéquipiers d’Edouard Mendy sonnent la révolte en se montrant assez menaçants. Mais après que Al Hilal manque l’occasion de tuer le match sur une belle offensive, Al Ahli va réduire la marque par Alain Saint Maximin bien servi dans la surface par Mahrez (58e, 2-1). Le match était relancé, et les attaques allaient d’un sens à l’autre. Maïs à la 64e minute, Édouard Mendy réussit un superbe arrêt pour empêcher le 3ème but d’Al Hilal. La réplique ne se fit pas attendre, et Mahrez envoie un enroulé qui passe à côté des buts de Boubou (69e). Dans les tribunes, les fans des 2 camps montaient des voix et battaient des tambours. Face à la déferlante bleue, Édouard Mendy a dû effectuer une excellente sortie sur les pieds de Mitrovic pour empêcher ce dernier de faire le break (80e). Mais un coup du sort pour Al Ahli va intervenir 4 minutes plus tard, Ibanez voulant faire une rétro passe à Édouard Mendy un peu avancé, marque contre son camp,faisant basculer le match en faveur des Bleus d’Al Hilal (84e, 3-1). Finalement, Kalidou Koulibaly qui s’est bien comporté durant les 90 minutes passées sur la pelouse King Fahd International Stadium et partenaires s’imposent sur cette avance de 2 buts. Du coup, Al Hilal (1er, 29 pts) fortifie son fauteuil devant Al Taawon (2e, 24 points).

