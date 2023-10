Les partenaires de Kalidou Koulibaly qui possèdent la 2e meilleure attaque de la Saudi Pro League derrière Al Nassr (27 contre 28) et la meilleure défense du championnat (7 encaissés) feront face aux coéquipiers d’Edouard Mendy qui sont crédités de la 6e attaque (20 buts marqués) et de la 7ème défense (14 buts encaissés). De ce fait, les statistiques parlent pour le leader, cependant tout reste possible dans ce match. Qui se rappelle pas de la belle victoire, dans le dur, d’Al Ahli face à Al Ettifaq des Benzema et Ngolo Kanté. Comme quoi, les favoris ne sont pas toujours gagnants. En tout cas, le choc au sommet de cet après-midi (18h 00 GMT) promet et Al Hilal confortera son fauteuil en cas de succès en repoussant son adversaire à 7 points, alors que Mendy et partenaires deviendront à une unité de du club de Kalidou Koulibaly en cas de succès.

