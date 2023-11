Sadio Mané et ses partenaires ne veulent pas se faire larguer par Kalidou Koulibaly et compagnie, dans la course au titre. A sept points des Bleus, avant son déplacement de ce samedi, Al Nassr se devait d’enchaîner un quatrième succès de rang pour revenir à 4 unités d’Al Hilal (1e, 35 pts). A la fin du match, Sadio Mané, remplacé à une minute du terme et coéquipiers, se sont imposés (3-1) grâce à Alex Telles (11e) , Al Amri (39e) et Ronaldo (48e), après avoir mené par 3 buts d’avance. Le Portugais grâce à cette nouvelle réalisation, porte son total à 12 buts.

