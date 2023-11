Avec ce très large succès, le leader de la Saudi Pro League, s’empare de la meilleure attaque du championnat saoudien avec 43 buts devant Al Nassr (39), tout en détenant la meilleure défense (8 buts encaissés). Le succès de Kalidou Koulibaly et compagnie, porte les signatures de Malcom crédité d’un triplé (55e, 55e et 85e), Mitrovic (14e), Mohammed Kano (32e), Al Qahtani (43e), Al Shehri (79e), Al Breik (81e) et Milinkovic Savic (90e+3). Le capitaine de la sélection du Sénégal, qui a disputé l’intégralité du match, s »est fendu d’un tacle, d’une faute et de 77 passes. Avec ce 12ème succès en 14 journée, Al Hilal (1er, 38 pts+35) reprend ses 4 points d’avance sur Al Nassr de Sadio Mané (2e, 34 pts), qui avait disposé (3-0) ce vendredi d’Al Okhdoud Club

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy