XALIMANEWS-Ce vendredi à 18 heures, la Saudi Pro League offre un très alléchant Al Hilal/Al Nassr pour le choc au sommet entre le leader et son dauphin. Ce duel entre Koulibaly et Sadio Mané sera l’attraction de la 15ème journée.

Ce vendredi, Al Hilal (1er, 38 pts) va accueillir Al Nassr (2e, 34 points). Ce choc au sommet fait déjà saliver les férus de la Saudi Pro League. Quatre points séparent les 2 antagonistes de ce vendredi. La meilleure attaque (43 buts) et meilleure défense (8 buts encaissés) seront défiées par la deuxième meilleure attaque (39 buts) et quatrième meilleure défense (15 buts concédés). Les deux équipes rivales de ce vendredi ont la particularité d »avoir remportées toutes leurs 5 dernières sorties en championnat. Et dans le top 5 des meilleurs goleadors de la Saudi Pro League, figurent 3 joueurs issus des 2 adversaires de cet après midi, dont Cristiano Ronaldo (1er, 14 buts) et deux joueurs issus d’Hilal, Mitrovic (2e, 11 buts) et Malcom (5e, 9 buts). Donc, on ne pouvait rêver meilleurs statistiques pour un choc au sommet.

Lors de la journée précédente, Al Hilal avait infligé un très cinglant 9-0 à Al Hazm en déplacement, au moment où Al Nassr s’imposait à domicile face à Al Okhdoud Club (3-0). On aura cet après midi, deux équipes très prolifiques qui vont batailler ferme. On suivra avec intérêt le duel entre Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, les 2 cadres de la sélection sénégalaise, dont leurs prestations respectives pourraient être déterminantes pour porter leurs équipes vers la victoire. Au sein de la défense des Bleus, Koulibaly règne en maître, alors que dans l’attaque des Jaunes, Sadio Mané, avec 6 buts en championnat forme avec Talisca (7 buts) et Ronaldo, une triplette très redoutée. Mais en face, le trio Mitrovic- Dawsari-Malcom pèse 27 buts, le même nombre que le trio adverse. On s’attend à un match très disputé entre le leader et son dauphin, pour un remake de la finale de la Coupe Arabe des champions remportée par Al Nassr devant Al Hilal (2-1) en début de saison.