Commencée ce jeudi avec le nul d’Al Shabab d’Habib Diallo, encore muet et entré en jeu en seconde période, devant la formation face Al Ettifaq (0-0), la 16e journée s’est poursuivie ce vendredi. Le leader se déplaçait pour rencontrer Al Ta’ee. Dominateur, Al Hilal s’est imposé (1-2), après avoir mené par 2 buts à zéro après 30 minutes de jeu, sur des réalisations d’Aldawsari (20e) et Mitrovic (30e sp). Les Locaux avaient réduit le score en fin de première période (45e+5) par Mohammed. Ce 14ème succès, permet à Al Hilal (1er, 44 pts+39) de garder ses 7 points d’avance sur Al Nassr (2e, 37 pts+24), victorieux ce soir. Les Jaunes portés par un grand Sadio Mané double passeur décisif, ont largement dominé (4-1) la formation d’Al Riyad. La star des Lions a offert un caviar à Ronaldo pour l’ouverture du score (31e, 1-0), avant de récidiver pour le 3e but (67e, 3-0), marqué par le Brésilien Talisca, qui va réaliser le doublé dans le temps additionnel (90e+4, 4-1). Les Visiteurs ont réduit le score par Gray (68e). Avec ce succès, le douzième pour la triplette Ronaldo-Talisca-Mané, Al Nassr reste solide dauphin, devant Al Taawon (3e, 31 pts) et Al Ahli d’Edouard Mendy (4e, 30 pts), qui va recevoir Al Raed ce samedi à partir de 15 heures.

