Battu lors de la première journée par Al Ettifaq (2-1) avec le premier but de Sadio Mané en Saudi Pro League, le vice champion de la Coupe arabe des clubs champions a enchainé un second revers de rang. Malgré le duo Ronaldo-Mané, Al Nassr, a domicile, s’est incliné (0-2) devant Al Taawon. Du coup, les Jaunes pointent à la 15ème place. A l’inverse de son compatriote, Édouard Mendy lui a enchaîné un second succès. Victorieux d’Al Hazm (3-1) lors de la première journée, Ah Ahli a de nouveau enchaîné sur le même score, en déplacement face à Al Khaleej. Du coup, Édouard Mendy, qui n’a pas encore réalisé de clan Sheet en 2 journées et ses partenaires, s’emparent de la première place du classement. Fortune inverse pour Habib Diallo. L’ancien Strasbourg existe pour sa première avec al Shabab, à été battu (3-1), en déplacement face à Al Wehda après son nul de la première journée devant Al Okhdoud FC.

