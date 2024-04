Football-Saudi Pro League/J28 : Sadio Mané rate un penalty et met un doublé, Al Nassr renverse Al Feiha (3-1), le match entre Al Hilal de Koulibaly et Al Ahli d’Edouard Mendy programmé le 6 mai

XALIMANEWS-Ce vendredi dans le cadre de la 28e journée de la SPL, Al Nassr après une partie mal embarquée a réussi à renverser Al Feiha (3-1), avec Sadio Mané double buteur et qui a raté un penalty. Avec ce succès, les Jaunes confortent leur place de dauphin derrière Al Hilal de Kalidou Koulibaly.

En l’absence de Cristiano Ronaldo et Talisca, il revenait à Sadio Mané de guider l’attaque des Jaunes, face à Al Feiha. Mené très tôt au score sur une réalisation du Zambien Sakala (6e, 0-1), Al Nassr a raté l’opportunité de rétablir l’équilibre par la faute du Lion de la Teranga. Chargé d’exécuter un penalty, Sadio Mané loupe sa tentative en ratant le cadre (42e). Cependant, les Locaux vont égaliser à 18 minutes de la fin du match, par Al Amri (72e, 1-1). Ce qui va booster Mané, qui va se ressaisir en marquant un doublé (76e et 82e, 3-1), pour ses 11e et 12e but en championnat. Avec ce succès, Al Nassr (2e, 68 pts) revient à 9 points de Kalidou Koulibaly et Al Ahli (1e, 72 pts) et compte 16 points d’avance sur Al Ahli d’Edourd Mendy (3e, 52 pts). Ces deux derniers clubs vont se rencontrer le 6 mai prochain pour le compte de cette 28e journée.