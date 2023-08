Ce jeudi on jouait la 3ème journée de la Saudi Pro League. Occasion pour Al Ahli d’Édouard Mendy d’enchaîner un 3ème succès de rang. A domicile, avec le portier des Lions dans les buts, Mahrez, Firmino et Alain Saint Maxim, Al Ahli a mis du temps pour s’imposer dans le temps additionel face à Al Okhdoud FC, grâce à Frank Kessié (90e+16)). Édouard Mendy réalise du coup son premier clan sheet et son équipe se positione à la seconde place, derrière Al Ittihad (9 pts), qui le devance au goal average (+9 contre +7). De son côté, Al Hilal sans Kalidou Koulibaly, absent plusieurs semaines pour blessure, est allé renouer avec la victoire en déplacement face à Al Raed (0-4). Les buts du succès ont été signés, Mitrovic (42e), Dawsari (56e sp et 69e) et Hamdan (89e). Avec ce deuxième succès en 3 journée, Al Hilal (3e, 7 pts), monte sur le podium.

