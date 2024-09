Football-Saudi Pro League/J3 : Al Nassr de Mané arrache le nul face Al Ahli d’Edouard Mendy, Damac d’Habib Diallo sorti sur blessure assure un premier succès face à Al Okhdoud

XALIMANEWS-Ce vendredi débutait la troisième journée de la Saudi Pro League. Pour le choc entre Sénégalais, Al Nassr de Sadio Mané a été tenu en échec par Al Ahli d’Edouard Mendy. De son côté Habib Diallo sorti sur blessure et Damac ont remporté un premier succès (3-1) devant Al Okhdoud FC.

L’attraction de cette 3ème journée de la Saudi Pro League était la confrontation entre Al Nassr et Al Ahli Saudi. Sadio Mané recevait son coéquipier en équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy. Les deux Lions de la Teranga, titularisés dans leurs clubs respectifs, ont disputé l’intégralité de la rencontre. Les Jaunes ont arraché la victoire en fin de match. Édouard Mendy et compagnie pensaient s’offrir un succès de prestige après l’ouverture du score de Frank Kessié sur passe décisive d’Abrikan (57e, 0-1). Mais les Locaux vont égaliser en toute fin de temps additionne, sur un contre son camp de Bassam Al Hurayi (90+9, 1-1). Avec deux nuls et 1 succès, Al Nassr (6e, 5 pts+3) est dans le top 10 du classement, de même que Al Ahli (9e, 4 pts+1) crédité d’un succès, d’une défaite et d’un nul en trois journées. De son côté, Damac qui sortait d’une défaite (3-2) face au leader Al Hilal, recevait Al Okhdoud FC. Après deux revers de suite, Habib Diallo sorti sur blessure après 20 minutes de jeu et ses coéquipiers sont parvenus à remporter leur premier succès. Une victoire qui porte les empreintes de Kevin Koudou double buteur (12e et 28e, sp). Du coup, Damac (10e, 3 pts) se replace.

Ce samedi à 18 heures, le leader, Al Hilal (1er, 6 pts+4) va rendre visite Al Riyad. En déplacement, Kalidou Koulibaly et compagnie comptent bien enchaîner un troisième succès de rang.