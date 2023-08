XAL8MANEWS-Dans le cadre de la 3ème journée de la saudi Pro League, Al Nassr porté par Sadio Mané et Cristiano Ronaldo crédités respectivement d’un doublé et d’un triplé, a remporté un premier succès en s’imposant largement en déplacement face à Al Fateh (0-5). Par contre, Al Shabab d’Habib Diallo qui a ecopé d’un carton jaune, a concédé son second nul, à domicile devant Damac (1-1)

Après deux défaites consécutives devant Al Ettifaq (2-1) et Al Taawon (0-2), Al Nassr se devait de réagir et engranger ses premiers points et du coup sa première victoire. Portés par Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, crédités respectivement d’un doublé et d’un triplé, les Jaunes se sont largement împosés (0-5) dans la pelouse d’Al Fateh et se replacent. La star sénégalaise a ouvert le score (27e, 0-1), le temps que Cristiano fasse le break (38e et 55e, 0-3), le Ballon d’Or africain 2022 y va aussi de son doublé en marquant le quatrième but (81e, 0-4) pour laisser le Portugais clôturer la marque pour son triplé (90e+6, 0-5). Avec ce premier succès, Al Nassr (10e, 3 pts+2) se replace. De son côté, Habib Diallo et Al Shabab (14e, 2 pts-2) ont été contraints au nul (1-1) à domicile par Damac. Le club de l’attaquant des Lions, muet et qui a recolté d’un carton jaune, à arraché l’égalisation par Muwallad en fin de match (89e, 1-1).

Sadio Mané qui a marqué ses 2e et 3e réalisations et Cristiano Ronaldo credité de son premier triplé, avec 3 buts chacun, pointent à la deuxième place du classement des buteurs à égalité avec Firmino (Al Ahli) et Malcom (Al -Hilal) et derrière Abderrazak Hamed Allah d’Al ittihad qui pointe à la première place des goleadors en 3 journées (4 buts) .

ADVERTISEMENT

Classement des Buteurs après 3 journées

4 buts : Abderrazak Hamed Allah (Al Ittihad)

3 buts: Malcom (Al Hilal), Firmino (Al Ahli), Sadio Mané et Ronaldo (Al Nassr)