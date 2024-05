Football-Saudi Pro League/J30 : victorieux d’Al Taawon, Kalidou Koulibaly et Al Hilal sont à un match du titre

XALIMANEWS-Ce vendredi en match comptant pour la 30e journée commencée hier, le leader Al Hilal, en déplacement, a corrigé Al Taawon (0-3). Avec ce succès, Kalidou Koulibaly et compagnie sont à 1 victoire du titre, eux qui comptent un match en moins en championnat à 4 journées de la fin.

Comme espéré, les Bleus font le job. En déplacement face à Al Taawon, le leader Al Hilal qui comptait 9 points sur Sadio Mané et Al Nassr (2e, 71 pts) a remporté les 3 points de la victoire (3-0), grâce à Mitrovic (40e)Abdelhamid (70e) et Al Shehri (90e+7). Avec ce vingt septième succès et 2 nuls en 29 disputés sur 30 journées, Al Hilal (1er, 83 pts) compte maintenant 12 points sur les Jaunes, qui doivent recevoir Al Wehda (12e, 32 pts-8). Si Sadio Mané et compagnie s’inclinent, Kalidou Koulibaly aligné dans l’axe de la défense et les Bleus peuvent être sacrés champions pour l’édition 2023/2024.

