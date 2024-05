Football-Saudi Pro League/J31 : Kalidou Koulibaly et Al Hilal champions avant terme après avoir battu (4-1) Al Hazm

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 34e journée de la Saudi Pro League, Al Hilal est devenu champion pour la 19e fois de son histoire après avoir disposé (4-1) de la formation d’Al Hazm. Avec ce titre, Kalidou Koulibaly et les siens visent le doublé, eux qui sont qualifiés pour la finale du King’s Cup.

Ce samedi, les Bleus d’Al Hilal sont devenus champions d’Arabie Saoudite édition 2023/2024 avant le terme de la Saudi Pro League. Devançant de 12 points son dauphin Al Nassr avant cette 31e journée, le leader devait sortir triomphant lors de la réception d’Al Hazm pour être sacré. A la maison, Kalidou Koulibaly et compagnie vont très tôt ouvrir le score par Mitrovic dans le quart d’heure sur penalty (15e, 1-0). Al Hazm va réagir par Salemani qui va égaliser (34e, 1-1), avant qu’Al Jowayed sur un contre son camp (39e, 2-1) ne redonne l’avantage à Hilal, imité par Mitrovic pour le 3-1 (45+3) pour son doublé. De retour des vestiaires, très expéditifs, les leaders vont faire le break par Milinkovic Savic (46e, 4-1). Un score qui restera inchangé jusqu’à la fin du match. Un succès suffisant qui permet à Al Hilal (1er, 89 pts) de garder ses 12 points d’écart sur Al Nassr (2e, 77 pts) de Sadio Mané qui avait disposé d’Al Okhdoud FC (3-2) en déplacement ce jeudi. Les Bleus ne pouvant plus être rejoints pas les Jaunes, sont sacrés champions pour la 19ème fois de leur histoire, à 3 journées de la fin. Kalidou Koulibaly, qui a disputé 79 minutes avant son remplacement, remporte du coup son premier trophée avec Hilal. Au même moment, Edouard Mendy et Al Ahli Saudi sont allés battre (2-1) Al Shabab d’Habib Diallo. Menés au score sur un but de Carrasco Yannick (19e, 1-0), les Troisièmes du championnat ont renversé les Locaux grâce à Frank Kessié (45e+10, 1-1) et Roberto Formino (53e, 1-2). Enfin, Al Raed (13e, 32 pts) sans Mamadou Loum Ndiaye a été accroché (1-1) par la formation d’Al Ta’ee.