Football-Saudi Pro League/J32 : en Champions et toujours invaincus, Kalidou Koulibaly et Al Hilal accueillent Sadio Mané et Al Nassr pour le duel au sommet, Al Raed de Loum Ndiaye surprend (0-1) Al Wehda

XALIMANEWS-Ce vendredi à partir de 18 heures et dans le cadre de la 32e journée de la Saudi Pro League, Al Hilal sacré champion 2023/2024 depuis la précédente journée va recevoir son dauphin Al Nassr pour le duel au sommet. Ce sera un duel entre les deux piliers de la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly le capitaine des Lions de la Teranga et Sadio Mané son leader technique. Le Nanthio va-t-il enfin faire mordre la poussière au Roc pour son premier revers en championnat ?

Irrésistibles en championnat, avec 29 victoires et 2 nuls en 31 matchs disputés pour zéro défaite, les Bleus invaincus jusque là, ont été sacrés champions de la Saudi Pro League édition 2023/2024 depuis la 31e journée. Un parcours exceptionnel cette saison pour la bande à Kalidou Koulibaly le roc de la défense d’Al Hilal (1er, 89 pts) et capitaine de la sélection sénégalaise. Ce vendredi, l’ancien de Chelsea va recevoir son coéquipier chez les Lions de la Teranga, Sadio Mané. L’enfant de Bambali et son club Al Nassr (2e, 77 pts) sont les dauphins du leader avec 12 points de retard à 3 journées de la fin. Assurés de terminer Deuxièmes du championnat et certains de disputer la Ligue des champions AFC la saison prochaine, les Jaunes comptent au moins réussir l’exploit d’infliger aux Bleus leur premier revers en championnat. Mais pour réussir cette mission, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Talisca et autres doivent se sublimer face à la meilleure défense (20 buts encaissés) et meilleure attaque (95 buts marqués) du championnat saoudien. La tâche ne s’annonce pas impossible mais corsée, car Kalidou Koulibaly, Yacine Bounou, Mitrovic, Malcom et compagnie veulent terminer la saison sans mordre la poussière, pour réaliser une saison historique.

Rappelons que hier jeudi, Mamadou Loum Ndiaye et Al Raed (12e, 35 pts) se sont imposés (0-1)en déplacement face à Al Wehda. Ce samedi, Édouard Mendy et Al Ahli Saudi (3e, 58 pts) vont recevoir Abha (16e, 29 pts), tandis que Habib Diallo et Al Shabab (9e, 41 pts) se déplaceront pour défier Al Taawon (4e, 52 pts)