Ce mardi à partir de 16h 00 GMT, Al Nassr (11e, 3 pts+2) reçoit Al Shabab (15e, 2 pts-2). Pour les Jaunes conduits par leur duo, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, l’occasion est parfaite pour enchaîner un 2ème succès consécutif après 2 défaites d’entrée. Prolifiques face à Al Fateh (0-5), Mané auteur d’un doublé et Ronaldo crédité d’un triplé, essaieront de pousser Al Nassr vers la victoire et du coup, améliorer leurs compteurs buts, eux qui comptent 3 réalisations chacun derrière le duo Malcom-Abderrazak Hamed Allah (4 buts), dans la course au meilleur goleador. Mais en face, Al Shabab devrait réagir, avec Habib Diallo en tête de fil. L’international Sénégal n’a toujours pas débloqué son compteur but en Saudi Pro League après 2 matchs disputés et son club compte bien sur lui pour enfin remporter son premier succès après 2 nuls et 1 défaite. Qui va remporter ce choc entre Lions de la Teranga. On en saura davantage cet-après-midi vers les coups de 28h 00 GMT. Au même moment, Al Ahli Saudi (3e, 9 pts+15) reçoit Al Ta’ee (10e, 3 pts-4). Les coéquipiers d’Édouard Mendy compte 3 victoires d’affilée dont le dernier face à Al Okhdoud Club (1-0) lors d’une partie où le portier des Lions a réalisé son premier clan sheet. En cas de succès, Al Ahli va rependre la place de dauphin en doublant Al Hilal de Koulibaly (2e, 10 pts+8), victorieux ce lundi d’Al Ettifaq (2-0).

